CorFio, Chiesa resterà bloccato alla Fiorentina? La Juventus non riesce a piazzare gli esuberi

A proposito, per il suo passaggio alla Juventus tutto è pronto, sulla base di quell’accordo raggiunto tra mercoledì e giovedì scorso: prestito oneroso (circa 10 milioni) con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni e che porterà la cifra complessiva ai 60 milioni dai quali Commisso non è mai voluto scendere. Di fatto, la Fiorentina, aspetta (ed è disposta ad aspettare fino all’ultimo) soltanto una chiamata da Torino. «Vedremo se lunedì sera arriverà qualcosa», ha detto ieri il tecnico bianconero Andrea Pirlo. Resta da capire se la Juventus riuscirà a piazzare gli esuberi. Altrimenti (ma sarebbe una sorpresa clamorosa) Fede potrebbe anche restare. Certo, sarebbe una situazione paradossale. E difficilissima da gestire. Anche perché Chiesa, ormai, considera conclusa la sua esperienza a Firenze. In attesa, c’è anche Jose Maria Callejon. L’esterno spagnolo non aspetta altro che Chiesa parta per Torino per mettersi in viaggio verso Firenze, e prender possesso della fascia destra. E De Paul? Dura. Soprattutto perché, nonostante sia Barone che Pradè lo stimino tantissimo, Iachini non lo ritiene funzionale al suo progetto tecnico. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, CORFIO, MILIK NON CONVINTO DALL’IPOTESI FIORENTINA MA CAMBIERÀ IDEA? PIATEK RESTA L’ALTERNATIVA