CorFio, Milik non convinto dall’ipotesi Fiorentina ma cambierà idea? Piatek resta l’alternativa

Barone e Pradè sono a caccia di una punta che possa risolvere le difficoltà sotto porta, tema attuale anche dopo la sconfitta contro la Sampdoria. La sfida è fra i due centravanti della nazionale polacca, Milik (26) e Piatek (25). Il nome che intriga di più e che metterebbe tutti d’accordo è quello del centravanti del Napoli. Tornato in Polonia per rispondere alla chiamata della rappresentativa, sta valutando insieme al suo agente che strada prendere. Lo volevano Juventus e Roma, poi il Tottenham ma nessuna trattativa è andata in porto. In azzurro ha rotto con la società che sarebbe ben disposta a venderlo. Fino ad ora però Milik non ha mostrato troppo entusiasmo per la soluzione viola, ma lo spauracchio di rimanere fermo al Napoli nell’anno di Euro 2020 potrebbe fargli cambiare idea. In alternativa resta la soluzione Piatek dell’Herta Berlino. Rispetto ad un’iniziale resistenza, sarebbe ben contento di misurarsi di nuovo nel campionato di Serie A. Dovesse arrivare uno dei due, potrebbe uscire Vlahovic ma soltanto con la formula del prestito: Parma, Verona e altre società sarebbero pronte ad accoglierlo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, CORFIO, MARTINEZ QUARTA RISCHIA DI ARRIVARE A FIRENZE A GENNAIO. CECCHERINI, BLOCCATA LA PARTENZA PER ORA