Notizie Hertha Berlino Fiorentina

Jovetic racconta: "Christensen mi ha chiamato, ha tutto per far innamorare i tifosi della Fiorentina"
13 agosto 2023 11:34
Alla scoperta di Christensen, considerato un eroe per aver salvato dalla retrocessione l'Hertha due anni fa
07 agosto 2023 19:44
Pedullà annuncia: "Svolta della Fiorentina su Christensen. All'Hertha Berlino 6 milioni per il portiere"
06 agosto 2023 14:51
Corriere dello Sport, Fiorentina su Lukebakio, vuole lasciare l’Hertha ma servono 10 milioni. Concorrenza Villarreal
03 luglio 2023 09:10
Corriere dello Sport, Lukebakio-Fiorentina, la prossima settimana l'affondo. Costa 10 milioni
01 luglio 2023 08:51
Dalla Germania: Lukebakio nel mirino della Fiorentina, l'Hertha chiede 10 milioni. Concorrenza Inter
17 giugno 2023 22:59
Sky Sport, la Fiorentina sta seguendo Lukebakio, esterno 97 dell'Hertha. Quest'anno 11 gol e 4 assist
15 giugno 2023 23:47
Radio Bruno, la Fiorentina sta cercando di rinnovare il prestito di Piatek con l'Hertha Berlino
01 giugno 2022 18:30
TMW, l'Atletico Madrid stanco di aspettare Vlahovic: pista abbandonata. I Colchoneros in chiusura per Cunha
22 agosto 2021 13:31
Gazzetta, Piatek, ritorno di fiamma della Fiorentina. L'ostacolo? L'ingaggio ma i viola...
27 dicembre 2020 10:01
Nazione, Piatek il primo nome dell'attacco per la Fiorentina, idea Caicedo ma pista difficile
14 dicembre 2020 08:56
Nazione, Fiorentina, martedì-mercoledì vertice di mercato. Piatek? Può arrivare già a gennaio
03 dicembre 2020 09:21
Nazione, Piatek, Fiorentina pronta all'assalto: si può chiudere in prestito con obbligo a 18 milioni
02 dicembre 2020 10:53
Nazione, Piatek alla Fiorentina a gennaio? L'Hertha potrebbe aprire al prestito con obbligo di riscatto
12 novembre 2020 11:43
CorFio, Milik non convinto dall'ipotesi Fiorentina ma cambierà idea? Piatek resta l'alternativa
04 ottobre 2020 09:32
TMW, Piatek, la Fiorentina ci prova in prestito con obbligo di riscatto, l'Hertha chiede 27 milioni
29 settembre 2020 17:10
Sky Sport, la Fiorentina ha chiesto Piatek, offerta di prestito ma l'Hertha Berlino vuole 25 milioni
29 settembre 2020 00:15
L'Hertha Berlino si rinforza in attacco. Possibile arrivo di Piatek in viola?
15 settembre 2020 21:24
Nazione, Fiorentina al completo in attacco ma nel mirino c'è sempre Piatek. La formula...
15 settembre 2020 08:04
Repubblica, l'Hertha apre alla cessione di Piatek e cerca un centravanti. La Fiorentina prepara...
07 settembre 2020 10:38
CorSport, ancora viva la pista Torreira. Piatek? La Fiorentina lo segue ma ora l'Hertha...
07 settembre 2020 08:30
CorSport, Piatek la Fiorentina non lo molla, l'Hertha chiede 25 milioni ma a 20 si può chiudere
05 settembre 2020 12:17
CorSport, all-in della Fiorentina per Piatek. L'Hertha chiede 20-22 milioni, viola al lavoro per un accordo
04 settembre 2020 09:18
Dalla Germania, Piatek alla Fiorentina? No, nessuna offerta e l'Hertha Berlino lo toglie dal mercato
31 agosto 2020 12:36
Repubblica, Piatek è l'obiettivo numero uno della Fiorentina per l'attacco. La situazione...
31 agosto 2020 09:11
CorSport, Piatek, Fiorentina pronta all'assalto, filtra positività, Iachini ha dato il suo ok
30 agosto 2020 08:01
CorSport, Piatek, pronto l'assalto della Fiorentina. Torreira resta l'obiettivo numero uno a centrocampo
28 agosto 2020 08:59
Nazione, Piatek, Fiorentina in pole. Il polacco vuole il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto
26 agosto 2020 07:37
Tuttosport, Piatek, all-in della Fiorentina. I viola puntano sulla sua voglia di riscatto
25 agosto 2020 08:26
Nazione, Piatek, la Fiorentina lo vuole in prestito con diritto. L'Hertha Berlino vuole l'obbligo
24 agosto 2020 08:16
CorSport, Piatek è il bomber che la Fiorentina vuole ma l'Hertha Berlino chiede subito cash. I viola invece...
20 agosto 2020 08:26
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17 agosto 2020 08:04
Nazione, Piatek, la Fiorentina ci prova: può arrivare in prestito con diritto di riscatto. La sua valutazione...
09 agosto 2020 08:21
Nazione, Piatek è l'alternativa a Belotti: contatti con l'Hertha Berlino, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto
06 giugno 2020 10:58
Nazione, Belotti obiettivo numero uno per l'attacco della Fiorentina. Il Torino vuole 70 milioni. Piatek l'alternativa
05 giugno 2020 10:49
Nazione, la Fiorentina vuole Linetty e Piatek: l’attaccante può arrivare in prestito con obbligo di riscatto
31 maggio 2020 09:52
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