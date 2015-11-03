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Notizie Hertha Berlino Fiorentina

Jovetic racconta: "Christensen mi ha chiamato, ha tutto per far innamorare i tifosi della Fiorentina"

13 agosto 2023 11:34

Alla scoperta di Christensen, considerato un eroe per aver salvato dalla retrocessione l'Hertha due anni fa

07 agosto 2023 19:44

Pedullà annuncia: "Svolta della Fiorentina su Christensen. All'Hertha Berlino 6 milioni per il portiere"

06 agosto 2023 14:51

Corriere dello Sport, Fiorentina su Lukebakio, vuole lasciare l’Hertha ma servono 10 milioni. Concorrenza Villarreal

03 luglio 2023 09:10

Corriere dello Sport, Lukebakio-Fiorentina, la prossima settimana l'affondo. Costa 10 milioni

01 luglio 2023 08:51

Dalla Germania: Lukebakio nel mirino della Fiorentina, l'Hertha chiede 10 milioni. Concorrenza Inter

17 giugno 2023 22:59

Sky Sport, la Fiorentina sta seguendo Lukebakio, esterno 97 dell'Hertha. Quest'anno 11 gol e 4 assist

15 giugno 2023 23:47

Radio Bruno, la Fiorentina sta cercando di rinnovare il prestito di Piatek con l'Hertha Berlino

01 giugno 2022 18:30

TMW, l'Atletico Madrid stanco di aspettare Vlahovic: pista abbandonata. I Colchoneros in chiusura per Cunha

22 agosto 2021 13:31

Gazzetta, Piatek, ritorno di fiamma della Fiorentina. L'ostacolo? L'ingaggio ma i viola...

27 dicembre 2020 10:01

Nazione, Piatek il primo nome dell'attacco per la Fiorentina, idea Caicedo ma pista difficile

14 dicembre 2020 08:56

Nazione, Fiorentina, martedì-mercoledì vertice di mercato. Piatek? Può arrivare già a gennaio

03 dicembre 2020 09:21

Nazione, Piatek, Fiorentina pronta all'assalto: si può chiudere in prestito con obbligo a 18 milioni

02 dicembre 2020 10:53

Nazione, Piatek alla Fiorentina a gennaio? L'Hertha potrebbe aprire al prestito con obbligo di riscatto

12 novembre 2020 11:43

CorFio, Milik non convinto dall'ipotesi Fiorentina ma cambierà idea? Piatek resta l'alternativa

04 ottobre 2020 09:32

TMW, Piatek, la Fiorentina ci prova in prestito con obbligo di riscatto, l'Hertha chiede 27 milioni

29 settembre 2020 17:10

Sky Sport, la Fiorentina ha chiesto Piatek, offerta di prestito ma l'Hertha Berlino vuole 25 milioni

29 settembre 2020 00:15

L'Hertha Berlino si rinforza in attacco. Possibile arrivo di Piatek in viola?

15 settembre 2020 21:24

Nazione, Fiorentina al completo in attacco ma nel mirino c'è sempre Piatek. La formula...

15 settembre 2020 08:04

Repubblica, l'Hertha apre alla cessione di Piatek e cerca un centravanti. La Fiorentina prepara...

07 settembre 2020 10:38

CorSport, ancora viva la pista Torreira. Piatek? La Fiorentina lo segue ma ora l'Hertha...

07 settembre 2020 08:30

CorSport, Piatek la Fiorentina non lo molla, l'Hertha chiede 25 milioni ma a 20 si può chiudere

05 settembre 2020 12:17

CorSport, all-in della Fiorentina per Piatek. L'Hertha chiede 20-22 milioni, viola al lavoro per un accordo

04 settembre 2020 09:18

Dalla Germania, Piatek alla Fiorentina? No, nessuna offerta e l'Hertha Berlino lo toglie dal mercato

31 agosto 2020 12:36

Repubblica, Piatek è l'obiettivo numero uno della Fiorentina per l'attacco. La situazione...

31 agosto 2020 09:11

CorSport, Piatek, Fiorentina pronta all'assalto, filtra positività, Iachini ha dato il suo ok

30 agosto 2020 08:01

CorSport, Piatek, pronto l'assalto della Fiorentina. Torreira resta l'obiettivo numero uno a centrocampo

28 agosto 2020 08:59

Nazione, Piatek, Fiorentina in pole. Il polacco vuole il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto

26 agosto 2020 07:37

Tuttosport, Piatek, all-in della Fiorentina. I viola puntano sulla sua voglia di riscatto

25 agosto 2020 08:26

Nazione, Piatek, la Fiorentina lo vuole in prestito con diritto. L'Hertha Berlino vuole l'obbligo

24 agosto 2020 08:16

CorSport, Piatek è il bomber che la Fiorentina vuole ma l'Hertha Berlino chiede subito cash. I viola invece...

20 agosto 2020 08:26

CorSport, Piatek, la Fiorentina lo tenta. Ecco la formula al quale sta lavorando Pradè...

17 agosto 2020 08:04

Nazione, Piatek, la Fiorentina ci prova: può arrivare in prestito con diritto di riscatto. La sua valutazione...

09 agosto 2020 08:21

Nazione, Piatek è l'alternativa a Belotti: contatti con l'Hertha Berlino, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto

06 giugno 2020 10:58

Nazione, Belotti obiettivo numero uno per l'attacco della Fiorentina. Il Torino vuole 70 milioni. Piatek l'alternativa

05 giugno 2020 10:49

Nazione, la Fiorentina vuole Linetty e Piatek: l’attaccante può arrivare in prestito con obbligo di riscatto

31 maggio 2020 09:52

Un calciatore dell'Hertha Berlino è positivo al Coronavirus, squadra e staff in quarantena

17 marzo 2020 12:32

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