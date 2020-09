L’Hertha Berlino ha ufficializzato l’acquisto di un nuovo attaccante dal Colonia. Si tratta dell’attaccante colombiano Jhon Cordoba classe 1993 reduce da un’ottima stagione in campo realizzativo.

Chissà se si potrebbe sbloccare la situazione di Piantek alla Fiorentina visto che avrebbe un concorrente in più in attacco. Quest’anno il polacco ha collezionato 15 presenze e segnato 4 gol in Bundesliga. Nel frattempo gli agenti di Cutrone erano al centro sportivo a parlare del futuro del suo assistito. Patrick è in prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze. Sicuramente il calciatore vorrebbe più spazio e non vorrebbe fare la riserva di Dusan Vlahovic. Ha anche ricevuto delle offerte in Italia e potrebbe valutarle. Vedremo cosa accadrà…

Di Chiara Cianferoni