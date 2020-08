CorSport, Piatek, Fiorentina pronta all’assalto, filtra positività, Iachini ha dato il suo ok

Fiorentina ottimista, vuole prendere Krzysztof Piatek. Il polacco può arrivare in viola con una formula simile a quella utilizzata nel gennaio scorso per Cutrone. L’Hertha Berlino potrebbe abbassare le pretese per il centravanti da 30 a 25 milioni. Al polacco piacerebbe tornare in Italia, Iachini ha dato il suo ok all’operazione. È lui il profilo ideale per l’attacco viola. Pradè spera di chiudere per metà settembre ma serve ancora pazienza. Lo scrive il Corriere dello Sport.

