La Nazione insiste, Vlahovic vicino al prestito al Verona, si attende l’ok di Iachini. Il Parma…

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha scritto che Dusan Vlahovic non lascerà Firenze in prestito ma resterà (LEGGI QUI). Secondo La Nazione invece il centranti è vicino al trasferimento all’Hellas Verona. La richiesta degli scaligeri è stata formalizzata, prestito con opzione sulla seconda stagione, si aspetta la conferma di Iachini. Il Parma anche resta interessato ed è ancora in corsa. Il calciatore probabilmente sceglierà lui la sua prossima destinazione. L’Hellas è pronto ad avere in prestito anche Benassi.

GAZZETTA, VLAHOVIC, NIENTE ANNO DI PRESTITO, RESTERÀ ALLA FIORENTINA: PRONTO IL RINNOVO