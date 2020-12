Nazione, Piatek il primo nome dell’attacco per la Fiorentina, idea Caicedo ma pista difficile

La Fiorentina sta cercando idee per rinforzarsi in vista del mercato di gennaio. Il primo nome che spicca è quello di Piatek dell’Hertha Berlino, per il quale comunque servirà un riscatto pari a 18 milioni. Caicedo? La Lazio non sembra disposta a lasciarlo partire già a gennaio anche se questo potrebbe cambiare in base alla cifra offerta. Cutrone lascerà i viola, il Torino farà una proposta ai Wolves. Se dovesse arrivare lui, Torino pronto a mettere Zaza sul mercato. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

