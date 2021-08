TMW, l’Atletico Madrid stanco di aspettare Vlahovic: pista abbandonata. I Colchoneros in chiusura per Cunha

L’Atletico Madrid è stanco di aspettare le mosse della Fiorentina per Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, i Colchoneros in queste ore hanno aumentato il pressing per Matheus Cunha dell’Hertha Berlino. Contatti in corso, si può chiudere già entro due o tre giorni sulla base di 35 milioni.

