CorSport, ancora viva la pista Torreira. Piatek? La Fiorentina lo segue ma ora l’Hertha…

La Fiorentina per il centrocampo oltre a Giacomo “Jack” Bonaventura sta pensando ad altre soluzioni. Resta viva la pista che porta a Lucas Torreira dell’Arsenal, un affare in sospeso tra l’offerta e la concorrenza sul centrocampista ex Sampdoria. Per l’attacco i gigliati stanno pensando a Krzysztof Piatek anche se in questo caso tutto è nelle mani dell’Hertha Berlino il quale deve muoversi. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

CORSPORT, BONAVENTURA, LA FIORENTINA GLI HA OFFERTO UN BIENNALE, IN SETTIMANA LA FUMATA BIANCA