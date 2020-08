Piatek ha voglia di rimettersi in gioco nel campionato italiano, la Fiorentina lavora con l’Hertha Berlino per riportare il centravanti polacco in Serie A e regalarsi il bomber che manca. Il polacco piace a Commisso, stuzzicato dall’idea di tornare a far coppia con Kouame, dopo l’esperienza di Genova. La Fiorentina pensa al prestito con obbligo di riscatto, Pradè pensa ancora alla formula. Lo riporta il Corriere dello Sport.