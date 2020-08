Secondo La Nazione, il profilo ideale individua in Piatek il rinforzo della Fiorentina per la prossima stagione. Barone-Pradè hanno iniziato a portare avanti e a calciare la mano sulla pista del centravanti. I colloqui tra i viola e l’Hertha Berlino ci sono già. L’attuale valutazione del centravanti ex Milan e Genoa è di poco più di 20 milioni ma la Fiorentina sa che l’Hertha è pronto a lasciarlo andare lavorando su una formula che pesa nel bilancio viola solo il prossimo anni. Vale a dire, Piatek può arrivare a Firenze in prestito oneroso con diritto di riscatto a giugno 2021. Se dovesse arrivare con questa modalità il prossimo giugno i viola dovrebbero riscattare Cutrone-Piatek.

PAQUETÀ, LA SUA VALUTAZIONE CROLLA, MILAN PREOCCUPATO. LA PISTA FIORENTINA SI È RAFFREDDATA