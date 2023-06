Sky Sport, la Fiorentina sta seguendo Lukebakio, esterno 97 dell’Hertha. Quest’anno 11 gol e 4 assist

Undici gol e quattro assist in Bundesliga: un campionato da protagonista. Ma non è bastato a evitare la retrocessione dell’Hertha Berlino: Dodi Lukebakio, così, è pronto a lasciare la capitale tedesca. L’esterno destro belga, classe 1997, è un nome al centro del mercato: dopo le valutazioni di club come Inter, Torino e Bologna ora c’è la Fiorentina.

Il club viola ha individuato in Lukebakio un profilo interessante come nuova ala d’attacco, visto l’imminente addio di Riccardo Saponara. I contatti vanno avanti da giorni ma non c’è stata nessuna offerta ufficiale. La prima scelta dei viola, però, resta Domenico Berardi del Sassuolo: per l’esterno nerovereci sono stati alcuni contatti ma resta molto difficile.

Inoltre, Lukebakio piace molto al Villarreal. Il Submarino Amarillo è alla ricerca di attaccanti: in questo mercato potrebbero partite due giocatori chiave come Nicolas Jackson, centravanti, e Samuel Chukwueze, ala destra che interessa anche al Milan. Così, il belga dell’Hertha è un nome concreto, inserito in una shortlist di opzioni. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito