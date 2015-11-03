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Notizie Lukebakio Fiorentina

Corriere Fiorentino: "Berardi, Zaniolo e Lukebakio: i tre nomi in caso di addio di Gonzalez a 35 milioni"

09 agosto 2023 07:25

Corriere dello Sport: "Fiorentina su Lukebakio e Christensen, l'Hertha Berlino non può trattenerli"

08 luglio 2023 09:32

Corriere dello Sport, Fiorentina su Lukebakio, vuole lasciare l’Hertha ma servono 10 milioni. Concorrenza Villarreal

03 luglio 2023 09:10

Corriere dello Sport, Lukebakio-Fiorentina, la prossima settimana l'affondo. Costa 10 milioni

01 luglio 2023 08:51

Repubblica: Lukebakio piace alla Fiorentina, ma se Orsolini va in viola, su di lui c'è il Bologna

18 giugno 2023 09:14

Dalla Germania: Lukebakio nel mirino della Fiorentina, l'Hertha chiede 10 milioni. Concorrenza Inter

17 giugno 2023 22:59

Sky Sport, la Fiorentina sta seguendo Lukebakio, esterno 97 dell'Hertha. Quest'anno 11 gol e 4 assist

15 giugno 2023 23:47

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