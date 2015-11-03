Notizie Lukebakio Fiorentina

Corriere Fiorentino: "Berardi, Zaniolo e Lukebakio: i tre nomi in caso di addio di Gonzalez a 35 milioni"
09 agosto 2023 07:25
Corriere dello Sport: "Fiorentina su Lukebakio e Christensen, l'Hertha Berlino non può trattenerli"
08 luglio 2023 09:32
Corriere dello Sport, Fiorentina su Lukebakio, vuole lasciare l’Hertha ma servono 10 milioni. Concorrenza Villarreal
03 luglio 2023 09:10
Corriere dello Sport, Lukebakio-Fiorentina, la prossima settimana l'affondo. Costa 10 milioni
01 luglio 2023 08:51
Repubblica: Lukebakio piace alla Fiorentina, ma se Orsolini va in viola, su di lui c'è il Bologna
18 giugno 2023 09:14
Dalla Germania: Lukebakio nel mirino della Fiorentina, l'Hertha chiede 10 milioni. Concorrenza Inter
17 giugno 2023 22:59
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