Corriere dello Sport, Lukebakio-Fiorentina, la prossima settimana l’affondo. Costa 10 milioni

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, Dodi Lukebakio, belga classe 1997 può essere il giusto profilo per la Fiorentina, evitando comunque follie economiche, visto che ha il contratto in scadenza tra un anno, e il giocatore vuola cambiare squadra. Di lui piace la capacità di far gol ma anche la duttilità visto che può essere utilizzato anche come esterno. La cifra? 10 milioni. Piace anche al Villarreal ma anche ad altri concorrenti italiani.

