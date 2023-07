Nazione, Igor al Nizza e Viti alla Fiorentina? Contatti avviatissimi con il club francese, idea scambio

Igor già lontano da Firenze. Già ma in quale direzione? Ok, il concreto che il centrale brasiliano abbia davvero poche chance di tornare a indossare la maglia viola riflette tutto sommato bene la volontà del club e del giocatore. Poi dovranno arrivare le offerte. Oppure perché no sarà direttamente la Fiorentina a muoversi per sbloccare la situazione proponendo a Igor soluzioni che potrebbero rivelarsi intriganti.

Ed è questo il caso dei contatti – pare addirittura avviatissimi – con il Nizza dove si punterebbe a trovare una collocazione al brasiliano con l’obiettivo di facilitare un’operazione della direzione opposta, ovvero il trasferimento a Firenze del difensore Mattia Viti che a quanto pare Italiano considera il rinforzo migliore per la difesa che vorrà. Le basi dell’affare? Igor può finire in Francia per una valutazione di poco inferiore ai 10 milioni. Dunque la Fiorentina può trattare il suo cartellino su una quotazione assolutamente alta. Viti? I viola parleranno anche con l’allenatore del Nizza per capire quanti sono i margini operativi.

La quotazione attuale di Viti è leggermente in ribasso, ma il lungo contratto che lo lega al club francese spingerà la Fiorentina a mettere sul piatto non meno di una dozzina di milioni oppure accendere un prestito con diritto di riscatto da far valere nel giugno del prossimo anno. L’incrocio Igor-Viti dunque potrebbe prendere corpo. Lo scrive La Nazione.

