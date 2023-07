Secondo il Corriere dello Sport, per le fasce offensive della Fiorentina, nel mirino c’è Dodi Lukebakio, classe 1997, dell’Hertha Berlino. Il belga in questa stagione ha segnato 12 reti e dopo che il club è retrocesso vuole andare altrove, inoltre ha un contratto in scadenza nel 2024. Per prenderlo la Fiorentina dovrebbe sborsare 10 milioni, su di lui c’è forte la concorrenza del Villarreal.

