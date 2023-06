Dalla Germania: Lukebakio nel mirino della Fiorentina, l’Hertha chiede 10 milioni. Concorrenza Inter

Aumenta la concorrenza per Dodi Lukebakio, attaccante dell’Hertha Berlino finito nel mirino dell’Inter e della Fiorentina. Come riportato dal quotidiano tedesco Bild, sulle tracce del belga ci sarebbe anche il Villarreal. Il club tedesco, retrocesso in Zweite Bundesliga, potrebbe accontentarsi di 10 milioni di euro per cedere il calciatore. Lo scrive TMW.

