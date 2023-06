La Coppa Italia come l’FA Cup inglese? No, non è possibile perché non ci sarebbe Var e Gol Line Technology

L’assemblea della Lega Serie A che si è tenuta nella giornata di ieri si è concentrata inevitabilmente sulle offerte per i diritti televisivi del massimo campionato italiano. DAZN, Sky e Mediaset andranno a trattative private, mentre per il momento è stato mantenuto il massimo riserbo sulle cifre offerte dalle emittenti per accaparrarsi il prodotto.

Il campionato non è stato però l’unico argomento di giornata. In occasione dell’assemblea si è parlato anche di Coppa Italia, con la Lega che ha annunciato l’approvazione del bando per la vendita dei diritti del prossimo ciclo della competizione (e della Supercoppa italiana, due tornei che vengono ceduti assieme). E per quanto riguarda il format?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo uno studio fatto ad hoc, è stata scartata dal 2024 in poi l’idea di andare nella direzione dalla FA Cup, ovvero con le grandi squadre impegnate dal primo turno, in trasferta, contro formazioni di categorie inferiori (in molti casi si sarebbe giocato senza Goal-Line Technology, VAR e fuorigioco semi-automatico). Va comunque segnalato che la Lega si riserva la possibilità di adottare variazioni del format anche durante i trienni.

Per favorire il prodotto, molto rilanciato dalle tv come ha sottolineato l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, si resterà così. Pronto il bando che dovrebbe essere pubblicato tra un paio di settimane: la base d’asta per aggiudicarsi per il triennio 2024-2027 è di 62 milioni a stagione, mentre finora le due competizioni ne fruttano 48,5 annui. Lo riporta Calcio e Finanza

LE PAROLE DI ANTOGNONI