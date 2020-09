Repubblica, l’Hertha apre alla cessione di Piatek e cerca un centravanti. La Fiorentina prepara…

L’Hertha Berlino sta cercando un centravanti, questo vuol dire che pensa già ad un dopo Piatek ed ha aperto quindi alla sua cessione. Il centravanti è in pole per la Fiorentina, da tempo sono al lavoro. I viola sono una destinazione gradita all’ex Milan ma c’è da trovare la formula giusta per convincere l’Hertha a privarsene. Piatek a gennaio si è trasferito dal Milan per 28 milioni di euro quindi i tedeschi non vogliono mettere a bilancio una minusvalenze. La Fiorentina sta pensando ad un prestito oneroso con diritto di riscatto. Lo scrive Repubblica.

SPORTITALIA, DEULOFEU, LA FIORENTINA CI PROVA: CONTATTI GIÀ AVVIATI CON IL WATFORD, CONCORRENZA SPAGNOLA