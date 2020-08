CorSport, Piatek, pronto l’assalto della Fiorentina. Torreira resta l’obiettivo numero uno a centrocampo

Gli obiettivi di mercato della Fiorentina sono un centravanti ed un regista in grado di dettare i tempi. In queste ore c’è l’assalto dei viola a Piatek, è lui il regalo che i dirigenti viola vogliono dare a Iachini. L’Hertha Berlino però chiede non meno di 25 milioni la Fiorentina è disposta a spenderli ma con un riscatto nel 2021 o 2022. Non tramonta la pista che porta ad Eder comunque. Centrocampo? L’obiettivo numero uno è sempre Torreira dell’Arsenal, nessuna offerta ufficiale invita agli inglese ma arriverà a breve. Lo riporta il Corriere dello Sport.

