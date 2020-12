Nazione, Piatek, Fiorentina pronta all’assalto: si può chiudere in prestito con obbligo a 18 milioni

A gennaio sarà di nuovo tempo di mercato, la Fiorentina è pronta a muoversi sopratutto per quanto riguarda l’attacco. Commisso di comune accordo con i dirigenti, delineerà gli affari in entrata ed in uscita. Il primo nome sul taccuino è quello di Krzysztof Piatek, centravanti ex Milan ora all’Hertha Berlino. Il ds viola Daniele Pradè continua a fare pressing, ma il club tedesco sembra poter aprire ad una sua cessione in prestito con riscatto obbligatorio a giugno per 18 milioni. Lo riporta La Nazione.

