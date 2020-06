Il Torino attende, anzi nega qualunque cosa anche per tenere alto il prezzo del suo bomber. La Fiorentina però insegue Belotti e non molla la presa. È un obiettivo concreto dei viola, la corsa al centravanti granata. Il prezzo non si schioda, resta 70 milioni. I viola andranno a far scattare in questo caso la seconda opzione, Piatek. I contatti con l’Hertha Berlino ci sono stati, la tentazione c’è. Piatek a livello di bilancio avrà un impatto molto meno pesante sul bilancio della Fiorentina, si punta ad un prestito con riscatto obbligatorio. Lo riporta La Nazione.