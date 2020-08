L’obiettivo numero uno della Fiorentina per l’attacco è sicuramente Krzysztof Piatek. Il centravanti polacco lascerà infatti l’Hertha Berlino dopo appena sei mesi. I viola sono in pole per lui e l’attaccante ex Milan vuole tornare in Italia. Piatek accetterà di trasferirsi a Firenze solo con un prestito con riscatto obbligatorio da parte dei gigliati, così da non trovarsi a rifare la valigia per scegliere una nuova destinazione al termine del periodo di prestito. Lo riporta La Nazione.