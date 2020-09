CorSport, all-in della Fiorentina per Piatek. L’Hertha chiede 20-22 milioni, viola al lavoro per un accordo

La Fiorentina sta cercando il grande colpo per l’attacco. Secondo quanto scrive stamani il Corriere dello Sport Piatek è in cima alla lista dei viola. Commisso desidera di portarlo in viola, ed è anche un profilo gradito al tecnico Beppe Iachini per risolvere il problema dei pochi gol. L’ex Milan però ha dei costi molto alti. Attualmente all’Hertha Berlino guadagna 4 milioni a stagione e per strapparlo ai tedeschi servirà un’offerta di 20-22 milioni minimo. Il costo totale infatti del suo ingaggio sarebbe di circa 50 milioni lordi, la Fiorentina sta cercando di trovare un accordo sulla base del prestito con obbligo di riscatto fissato per il prossimo anno.

NAZIONE, BONAVENTURA IN POLE SU TORREIRA E RICCI. PROSEGUONO I CONTATTI, DECISIVO SARÀ L’INGAGGIO OFFERTO