Nazione, Bonaventura in pole su Torreira e Ricci. Proseguono i contatti, decisivo sarà l’ingaggio offerto

Secondo La Nazione oggi in edicola Giacomo Bonaventura è il primo nome per il centrocampo della Fiorentina. I contatti tra Mino Raiola, suo agente e la Fiorentina ci sono, a fare la differenza nella scelta saranno le pretese economiche. Il Benevento ed il Genoa sono le concorrenti dei viola. Fiorentina in pole anche per Torreira dell’Arsenal e Samuele Ricci dell’Empoli. Ecco i nomi dei viola per il centrocampo.

