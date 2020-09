La Fiorentina si considera completa nel reparto d’attacco, resta comunque da capire se ci sarà un tentativo per un bomber, in particolare per Piatek dell’Hertha Berlino. Pradè vorrebbe riportarlo in Italia in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni, a lui è legato anche il futuro di Chiesa, da vedere dove sarà. Commisso sta per arrivare a Firenze sbloccherà lui questa questione? Lo scrive La Nazione.

PEDULLÀ, TORREIRA, L’ARSENAL APRE ALLA SUA CESSIONE. TORINO IN PRESSING MA LA FIORENTINA…