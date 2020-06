Il primo obiettivo della Fiorentina per l’attacco è Andrea Belotti, se però non dovesse arrivare la seconda opzione è Piatek secondo La Nazione. Sono recenti i contatti con l’Hertha Berlino, certamente prendere il polacco comporterà un esborso parecchio inferiore a quello per l’attaccante del Toro, l’idea sarebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto.