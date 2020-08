Repubblica, Piatek è l’obiettivo numero uno della Fiorentina per l’attacco. La situazione…

Krzysztof Piatek è l’obiettivo di mercato della Fiorentina per l’attacco, l’operazione sicuramente non è semplice. L’Hertha Berlino a gennaio ha versato nelle casse del Milan circa 28 milioni. I presupposti per il suo trasferimento in viola ci sono perchè a lui gradisce la destinazione Italia e Firenze. L’Hertha vuole riprendersi i 28 milioni ma la Fiorentina è ferma ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate presenze. Sull’ingaggio inoltre servirà un intesa Piatek ora guadagna circa 4 milioni ma potrebbe andare incontro alle esigenze viola ed abbassarselo. Lo riporta Repubblica.

