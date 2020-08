L’Hellas Verona ha presentato la sua offerta ufficiale ai viola, ovvero prestito annuale con opzione sulla seconda stagione per Dusan Vlahovic. Iachini ha posto un veto, non inserire il riscatto. Piatek resta un obiettivo così come Mandzukic. Marco Benassi potrebbe viaggiare in prestito verso Verona visto che lo spazio in viola sembra essersi notevolmente ridotto. Lo riporta La Nazione.

NAZIONE, TORREIRA, C’È ANCORA DISTANZA TRA DOMANDA ED OFFERTA. SPUNTA DI NUOVO L’IDEA BONAVENTURA