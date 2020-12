Gazzetta, Piatek, ritorno di fiamma della Fiorentina. L’ostacolo? L’ingaggio ma i viola…

Non si può definire piano B, anzi. La Fiorentina ha aperto una trattativa parallela allo scambio Scamacca-Cutrone con l’Hertha Berlino per riportare in Italia Piatek. Un altro bomber scontento dopo l’addio al nostro campionato solo un anno fa, quando il Milan aveva incassato sui 24 milioni dalla cessione del polacco in Bundesliga. L’idea Piatek per la viola parte da lontano, già la scorsa estate era stato il primo obiettivo di Commisso per l’attacco, mai concretizzato a causa delle richieste molto onerose dei tedeschi.

La partenza di Cutrone e condizioni più favorevoli dei tedeschi potrebbero spianare la strada al ritorno in Italia del Polacco, esploso al Genoa prima del salto in rossonero. L’ostacolo può essere l’ingaggio da 3 milioni di Piatek all’Hertha: la Fiorentina si aspetta che il giocatore faccia un passo verso la viola per facilitare l’affare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

