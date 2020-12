Gazzetta, Cutrone-Scamacca, spunta l’ipotesi scambio di prestiti. La situazione attuale…

Un Natale al centro degli intrecci di mercato. Cutrone uno dei nomi più in voga dalla sosta del campionato e il suo futuro è diviso tra tante ipotesi ed una sola certezza: l’addio a Firenze. La Fiorentina ha già iniziato a pensare al suo successore e vorrebbe coinvolgere Cutrone in uno scambio col Genoa, ma sarà la punta ex Milan ad avere l’ultima parola.

La Fiorentina ha avviato i discorsi con il Genoa per uno scambio di prestiti con il giovane bomber genoano Scamacca, di proprietà del Sassuolo. Un affare complicato dalle lusinghe di Roma e Milan per Scamacca, allegato dal passaggio in una big. Pure la volontà di Cutrone è un rebus al momento: il giocatore ha preso tempo e messo in stand by il possibile trasferimento in Liguria, in attesa di valutare altro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

