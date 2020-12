Gazzetta, Nainggolan, la Fiorentina lo vuole ma lui vede solo il Cagliari. Trattativa complicata con l’Inter

Sul fronte delle cessioni al primo posto c’è Radja Nainggolan. Il centrocampista belga ha avuto più di una lusinga, visto che Fiorentina e Sassuolo hanno bussato alla porta di viale della Liberazione. Ma la soluzione più gradita al giocatore è quella del ritorno a Cagliari. E in quest’ottica si sta lavorando per trovare la cifra giusta che dia il via libera per un nuovo prestito. A riguardo va ricordato che al lordo. Nainggolan per i restanti 6 mesi. Giulini quanto è disposto a spendere? Ovviamente a Milano contano su un contributo cospicuo del presidente sardo. Insomma, la trattativa non si prospetta semplice. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

