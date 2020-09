Repubblica, Fiorentina in pressing su Luca Pellegrini, bisogna battere il Genoa. Le alternative…

La Fiorentina scrive Repubblica, è al lavoro anche per vedere se è possibile cercare un’alternativa a Biraghi. Anche perchè nel ruolo, allo stato attuale, non c’è un altro mancino in rosa. Luca Pellegrini è un nome che piace. I viola stanno aumentano il pressing per battere la concorrenza del Genoa. Nel frattempo monitorano Barreca del Monaco e Sema del Watford. Qualora non si presentasse l’occasione giusta la Fiorentina potrebbe rimanere così adattando all’occorrenza a sinistra Lirola o Venuti.

REPUBBLICA, BIRAGHI MIGLIORE IN CAMPO ALLA PRIMA. ATTESA DOMANI LA FIRMA PER IL RINNOVO FINO AL 2024