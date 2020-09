Repubblica, Biraghi migliore in campo alla prima. Attesa domani la firma per il rinnovo fino al 2024

Biraghi, il migliore in campo. Una grande partita, i complimenti di tutti e forse già domani la firma su un nuovo contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2024 con adeguamento di ingaggio. Contro il Torino al debutto in campionato ha già giocato una partita di altissimo livello. Una prestazione maiuscola. Dalla sua parte sono nate tante azioni pericolose. Basti pensare ai due colpi di testa di Kouamé. Biraghi ha trovato spazi importanti. Questa può essere un’arma in più per la Fiorentina di Iachini. La volontà della Fiorentina è sempre stata quella di ripartire da Biraghi. Lo riporta Repubblica.

