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Notizie Sema Fiorentina

Repubblica, Fiorentina in pressing su Luca Pellegrini, bisogna battere il Genoa. Le alternative...

21 settembre 2020 09:25

CorFio, più Sema di L.Pellegrini per la fascia. Fazio al posto di Ceccherini? A centrocampo...

21 settembre 2020 09:03

Tuttosport, Torreira-Sema, la Fiorentina vuole piazzare il doppio colpo per soddisfare Iachini

19 settembre 2020 14:47

CorSport, Sema è il favorito per la fascia della Fiorentina, può arrivare in prestito. Spinazzola? Affare difficile

14 settembre 2020 08:47

CorSport, Fiorentina, partita la caccia all'esterno: sono tre gli osservati speciali

13 settembre 2020 08:47

CorSport, Dalbert-Biraghi, accordo perfezionato con l'Inter. La Fiorentina vuole un altro esterno...

14 agosto 2020 10:31

Sky Sport, Biraghi-Dalbert, il rinnovo dello scambio per un anno è vicino. Viola anche su un altro esterno...

13 agosto 2020 17:44

Tuttosport, Fiorentina in pressing su Fofana, per Iachini è l'ideale per il centrocampo viola. L'altro bianconero...

13 agosto 2020 09:27

CorSport, Sema, è lui l'obiettivo della Fiorentina per la fascia sinistra. Occhi anche su un altro calciatore dell'Udinese...

12 agosto 2020 10:23

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