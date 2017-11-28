Calciomercato.com: Barreca ai margini nel Torino, e Corvino ci pensa

È piuttosto lunga la lista dei terzini che la Fiorentina, al momento, sta seguendo con attenzione sul mercato. Tra questi, stando alle indiscrezioni riportate da Calciomercato.com, c'è anche il nome d...

A cura di Redazione Labaroviola 28 novembre 2017 12:41

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