Calciomercato.com: Barreca ai margini nel Torino, e Corvino ci pensa
È piuttosto lunga la lista dei terzini che la Fiorentina, al momento, sta seguendo con attenzione sul mercato. Tra questi, stando alle indiscrezioni riportate da Calciomercato.com, c'è anche il nome d...
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2017 12:41
È piuttosto lunga la lista dei terzini che la Fiorentina, al momento, sta seguendo con attenzione sul mercato. Tra questi, stando alle indiscrezioni riportate da Calciomercato.com, c'è anche il nome di Antonio Barreca, poco utilizzato fin qui al Torino e molto apprezzato dal direttore generale dell'area tecnica viola Pantaleo Corvino. La finestra di mercato invernale si avvicina, vedremo come intenderà muoversi la società gigliata.