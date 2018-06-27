Tuttosport, Barreca chiede la cessione al Torino. La Fiorentina ci pensa..
Come scrive l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il difensore granata Antonio Barreca vuole cambiare aria. La Fiorentina..
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2018 09:36
Come scrive l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il difensore granata Antonio Barreca vuole cambiare aria, convinto do essere chiuso dal compagno di squadra Ansaldi. Atalanta, Lazio e Fiorentina lo hanno seguito molto nell'ultimo mese e non è escluso che possano tornare alla carica. Per i viola, dunque, è piu che una valida opzione.