Tuttosport, Barreca chiede la cessione al Torino. La Fiorentina ci pensa..

Come scrive l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il difensore granata Antonio Barreca vuole cambiare aria. La Fiorentina..

Come scrive l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il difensore granata Antonio Barreca vuole cambiare aria, convinto do essere chiuso dal compagno di squadra Ansaldi. Atalanta, Lazio e Fiorentina lo hanno seguito molto nell'ultimo mese e non è escluso che possano tornare alla carica. Per i viola, dunque, è piu che una valida opzione.