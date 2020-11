CorFio, Fiorentina, Prandelli verso il 4-3-1-2 o 3-5-2. Terracciano in porta, in difesa ci sarà Barreca

Un modo per stimolare una reazione in un gruppo troppo spesso incapace di avere qualsiasi tipo di sussulto. Se ci sarà riuscito, si capirà oggi. Una gara (secca) che Prandelli è costretto a giocarsi senza Ribéry, Callejon e Bonaventura. Per questo, stavolta, niente 4-2-3-1, e nemmeno 4-3-3. Ci sono due ipotesi in ballo: il 4-3-1-2, o il ritorno (provvisorio) al 3-5-2. Nel primo caso alle spalle delle punte (Kouame e Cutrone) spazio a Castrovilli (con Amrabat, Pulgar e Borja in mezzo) altrimenti fuori il 10, e dentro Lirola. In difesa comunque (con Terracciano in porta) riposerà Biraghi, sostituito da Barreca. Con lui Caceres, Milenkovic e Pezzella. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, BUON COMPLEANNO PRESIDENTE! OGGI ROCCO COMMISSO SPEGNE 71 CANDELINE