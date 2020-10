Sport Mediaset, Barreca, la Fiorentina vuole chiudere. Se parte Chiesa c’è Callejon. Milik è il sogno

I dirigenti della Fiorentina secondo Sportmediaset stanno stringendo per Antonio Barreca del Monaco, hanno inoltre già il “sì” di Jose Maria Callejon in caso di addio di Federico Chiesa e stanno valutando Faraoni. Invece per il difensore argentino Martinez Quarta, del River Plate, è emerso un intoppo legato allo svolgimento delle visite mediche e l’operazione ha subito una frenata. Quanto all’attacco Arkadiusz Milik rappresenta il sogno ma non è facile realizzarlo.

