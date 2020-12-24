Barreca continua i festeggiamenti: "E per finire un po' di frutta buona" e fotografa tre pere
Antonio Barreca continua a festeggiare la vittoria ottenuta contro la Juventus postando tre pere su Instagram
A cura di Redazione Labaroviola
24 dicembre 2020 11:22
Continuano i festeggiamenti in casa Fiorentina dopo la grande vittoria ottenuta a Torino con un risultato schiacciante di 3-0.
Dopo i post e le stories che hanno riempito il social dei giocatori Viola nel posta partita,Antonio Barreca, tramite il suo profilo Instagram, ha sottolineato a distanza di 24 ore il risultato ottenuto a Torino pubblicando una foto di tre pere con tanto di didascalia: "E ora un po' di frutta buona".
Di seguito la Instagram Stories di Barreca:
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