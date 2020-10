Gazzetta, Fiorentina, Milenkovic resta ma non rinnova. In arrivo Martinez Quarta e Barreca. Le cifre

La Fiorentina ha deciso di anticipare l’arrivo di Martinez Quarta: il difensore del River Plate (convocato per le prossime Qualificazioni Mondiali,) ieri ha completato le visite mediche proprio in Argentina visti i tempi molto stretti per chiudere l’operazione. La Fiorentina del resto sa che Milenkovic è rimasto, ma non rinnoverà il proprio contratto (in scadenza il 2022) e quindi nella prossima estate un suo trasferimento è praticamente una certezza per non perdere il serbo a costo zero. Meglio quindi inserire Quarta il prima possibile. L’accordo con il River non è stato semplicissimo e rimane articolato, con una cifra fissa intorno ai 7 milioni ed una parte variabile di altri 6 milioni. Le manovre in difesa non finiscono però qui. A sinistra infatti arriverà Antonio Barreca (’95) dal Monaco in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Sarà il vice Biraghi. Potrebbe uscire Ceccherini qualora arrivasse un’offerta vantaggiosa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

