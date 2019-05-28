Equipe, la Fiorentina ha offerto circa 6 milioni di euro per Ellyes Skhiri del Montpellier

Secondo Equipe, la società viola ha offerto circa 6 milioni al Montpellier per il centrocampista della Tunisia, Ellyes Skhiri. È in scadenza di contratto nel 2020. C'è molta concorrenza su di lui perc...

Secondo Equipe, la società viola ha offerto circa 6 milioni al Montpellier per il centrocampista della Tunisia, Ellyes Skhiri. È in scadenza di contratto nel 2020. C'è molta concorrenza su di lui perchè ci sono molte squadre tedesche, anche il Wolfsburg, pronte a superare l'offerta della Fiorentina.