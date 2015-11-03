Notizie Equipe Fiorentina

L'Equipe crede nel Nizza in Conference League: "Strada spianata per la finale?"
17 marzo 2023 16:30
L'Equipe: "Ikonè ha sacrificato la Champions per la Fiorentina, non pensava di far panchina a Sottil"
14 marzo 2022 14:37
"In Francia non conoscono il progetto Fiorentina". Lo scontro tra Pradè e il giornalista francese
04 gennaio 2022 13:28
I ladri in casa di Ikonè lo avvicinano sempre più verso la Fiorentina, vuole cambiare aria
08 dicembre 2021 16:46
L'Equipe non ha dubbi: "Agnelli è uno di quelli che fa male al calcio". Attacco al presidente Juventus
10 febbraio 2021 15:39
L'Equipe, anche il Marsiglia è sulle tracce di Kouame della Fiorentina
05 gennaio 2021 15:04
Juventus ancora nei guai, club bianconero ha violato regole ONU per la cessione di Han in Qatar
29 settembre 2020 13:15
Equipe, sondaggio della Fiorentina per il terzino sinistro Kurzawa del Paris Saint-Germain
13 agosto 2019 11:22
Equipe, la Fiorentina ha offerto circa 6 milioni di euro per Ellyes Skhiri del Montpellier
28 maggio 2019 16:38
Dalla Francia, Corvino sta trattando Le Marchand, difensore mancino del Nizza in scandenza di contratto
14 giugno 2018 10:58
L’Equipe bastona gli azzurri: fioccano i 3 in pagella, 4 a Federico Chiesa, Balotelli 6.
02 giugno 2018 14:25
L'Equipe: Dabo è già a Firenze, diventa viola entro 48 ore per 4 milioni di euro
28 gennaio 2018 20:38
L'Equipe: Corvino bussa di nuovo all'Aston Villa, obiettivo il terzino Jordan Amavi
05 agosto 2017 15:40
Archivio