Labaro Viola

Notizie Equipe Fiorentina

L'Equipe crede nel Nizza in Conference League: "Strada spianata per la finale?"

17 marzo 2023 16:30

L'Equipe: "Ikonè ha sacrificato la Champions per la Fiorentina, non pensava di far panchina a Sottil"

14 marzo 2022 14:37

"In Francia non conoscono il progetto Fiorentina". Lo scontro tra Pradè e il giornalista francese

04 gennaio 2022 13:28

I ladri in casa di Ikonè lo avvicinano sempre più verso la Fiorentina, vuole cambiare aria

08 dicembre 2021 16:46

L'Equipe non ha dubbi: "Agnelli è uno di quelli che fa male al calcio". Attacco al presidente Juventus

10 febbraio 2021 15:39

L'Equipe, anche il Marsiglia è sulle tracce di Kouame della Fiorentina

05 gennaio 2021 15:04

Juventus ancora nei guai, club bianconero ha violato regole ONU per la cessione di Han in Qatar

29 settembre 2020 13:15

Equipe, sondaggio della Fiorentina per il terzino sinistro Kurzawa del Paris Saint-Germain

13 agosto 2019 11:22

Equipe, la Fiorentina ha offerto circa 6 milioni di euro per Ellyes Skhiri del Montpellier

28 maggio 2019 16:38

Dalla Francia, Corvino sta trattando Le Marchand, difensore mancino del Nizza in scandenza di contratto

14 giugno 2018 10:58

L’Equipe bastona gli azzurri: fioccano i 3 in pagella, 4 a Federico Chiesa, Balotelli 6.

02 giugno 2018 14:25

L'Equipe: Dabo è già a Firenze, diventa viola entro 48 ore per 4 milioni di euro

28 gennaio 2018 20:38

L'Equipe: Corvino bussa di nuovo all'Aston Villa, obiettivo il terzino Jordan Amavi

05 agosto 2017 15:40

Archivio

Esplora l'archivio di Equipe

Sett. 11
Sett. 11 Sett. 1
Sett. 49 Sett. 6 Sett. 1
Sett. 40
Sett. 33 Sett. 22
Sett. 24 Sett. 22 Sett. 4
Sett. 31