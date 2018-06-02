L’Equipe bastona gli azzurri: fioccano i 3 in pagella, 4 a Federico Chiesa, Balotelli 6.

Io noto quotidiano sportivo francese, L’Equipe, dopo la partita amichevole tra Francia ed Italia terminata 3-1 a Nizza ha pubblicato le consuete pagelle. Voti molto discutibile se si pensa ai 3 dati a...

Io noto quotidiano sportivo francese, L’Equipe, dopo la partita amichevole tra Francia ed Italia terminata 3-1 a Nizza ha pubblicato le consuete pagelle. Voti molto discutibile se si pensa ai 3 dati ai vari: Berardi, De Sciglio e D’Ambrosio. L’unico sufficiente è Balotelli con un 6. Chiesa in Italia è stato giudicato uno dei migliori ma non per i giornalisti francesi che gli affibbiano un clamoroso 4.