L'Equipe: Dabo è già a Firenze, diventa viola entro 48 ore per 4 milioni di euro
L'Equipe è sicura: Bryan Dabo, centrocampista del Saint Etienne entrato nell'orbita di Corvino per questo mercato di gennaio, si trova già a Firenze. Secondo l'autorevole quotidiano francese la tratta...
A cura di Redazione Labaroviola
28 gennaio 2018 20:38
L'Equipe è sicura: Bryan Dabo, centrocampista del Saint Etienne entrato nell'orbita di Corvino per questo mercato di gennaio, si trova già a Firenze. Secondo l'autorevole quotidiano francese la trattativa si chiuderà nel giro di 48 ore, con la Fiorentina che sborserà 4 milioni di euro per vestire di viola il classe '92. A questo punto, riscontri sono attesi a stretto giro di posta: c'è da superare, prima, lo schock della sconfitta interna contro il Verona.