Dalla Francia, Corvino sta trattando Le Marchand, difensore mancino del Nizza in scandenza di contratto

Secondo quanto riportato dall’Equipe, il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino starebbe trattando perMaxime Le Marchand che ha il contratto in scadenza nel giugno 2019. Difensore mancin...

Secondo quanto riportato dall’Equipe, il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino starebbe trattando per

Maxime Le Marchand che ha il contratto in scadenza nel giugno 2019. Difensore mancino classe 89 del Nizza da cui i viola hanno già preso Eysseric. È in grado di giocare sia come difensore centrale e sia come terzino sinistro (come il nuovo acquisto Hancko).