Dalla Francia, Corvino sta trattando Le Marchand, difensore mancino del Nizza in scandenza di contratto
Secondo quanto riportato dall’Equipe, il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino starebbe trattando perMaxime Le Marchand che ha il contratto in scadenza nel giugno 2019. Difensore mancin...
A cura di Redazione Labaroviola
14 giugno 2018 10:58
Secondo quanto riportato dall’Equipe, il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino starebbe trattando per
Maxime Le Marchand che ha il contratto in scadenza nel giugno 2019. Difensore mancino classe 89 del Nizza da cui i viola hanno già preso Eysseric. È in grado di giocare sia come difensore centrale e sia come terzino sinistro (come il nuovo acquisto Hancko).