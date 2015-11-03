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Notizie Le Marchand Fiorentina

Salta il possibile arrivo di Rolando. La Fiorentina vuole un altro difensore della Ligue 1

14 giugno 2018 11:24

Dalla Francia, Corvino sta trattando Le Marchand, difensore mancino del Nizza in scandenza di contratto

14 giugno 2018 10:58

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