Notizie Le Marchand Fiorentina

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Salta il possibile arrivo di Rolando. La Fiorentina vuole un altro difensore della Ligue 1
14 giugno 2018 11:24
Dalla Francia, Corvino sta trattando Le Marchand, difensore mancino del Nizza in scandenza di contratto
14 giugno 2018 10:58
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2018
Sett. 24
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