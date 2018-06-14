Salta il possibile arrivo di Rolando. La Fiorentina vuole un altro difensore della Ligue 1

Sembra essere ormai conclusa la suggestione Rolando, difensore del Marsiglia in uscita a parametro zero. E’ stato proposto come eventuale soluzione ma la Fiorentina, dopo averlo valutato, ha detto no....

Sembra essere ormai conclusa la suggestione Rolando, difensore del Marsiglia in uscita a parametro zero. E’ stato proposto come eventuale soluzione ma la Fiorentina, dopo averlo valutato, ha detto no. L'interesse si potrebbe spostare verso Le Marchand, difensore del Nizza che ha il contratto in scadenza 2019 e nonostante sia molto bravo potrebbe arrivare a prezzo decisamente abbordabile.