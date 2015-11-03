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Notizie Rolando Fiorentina

Salta il possibile arrivo di Rolando. La Fiorentina vuole un altro difensore della Ligue 1

14 giugno 2018 11:24

Casa Mercato Viola, Corvino si appresta a chiudere per quattro giocatori. Il riassunto delle trattative...

13 giugno 2018 23:40

Corvino a Milano: sta parlando con gli agenti di Rolando. Si può chiudere per il difensore svincolato...

13 giugno 2018 19:46

Casa Mercato Viola, tutti vogliono Chiesa ma la viola fa muro! Imprevisto sul portiere...

31 maggio 2018 23:41

Casa Mercato Viola, Fiorentina in vantaggio per Lazzari della Spal. Per Chiesa rifiutata maxi offerta

25 maggio 2018 23:42

Contatti avviati per Rolando: difensore a parametro zero del Marsiglia

25 maggio 2018 10:11

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