Notizie Rolando Fiorentina

Salta il possibile arrivo di Rolando. La Fiorentina vuole un altro difensore della Ligue 1
14 giugno 2018 11:24
Casa Mercato Viola, Corvino si appresta a chiudere per quattro giocatori. Il riassunto delle trattative...
13 giugno 2018 23:40
Corvino a Milano: sta parlando con gli agenti di Rolando. Si può chiudere per il difensore svincolato...
13 giugno 2018 19:46
Casa Mercato Viola, tutti vogliono Chiesa ma la viola fa muro! Imprevisto sul portiere...
31 maggio 2018 23:41
Casa Mercato Viola, Fiorentina in vantaggio per Lazzari della Spal. Per Chiesa rifiutata maxi offerta
25 maggio 2018 23:42
Contatti avviati per Rolando: difensore a parametro zero del Marsiglia
25 maggio 2018 10:11
Archivio