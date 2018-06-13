Corvino a Milano: sta parlando con gli agenti di Rolando. Si può chiudere per il difensore svincolato...
Il direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, sta incontrando in questi momenti, a Milano, gli agenti di Rolando. Il difensore è svincolato dopo l'esperienza all'Olympique Marsiglia. La vi...
A cura di Redazione Labaroviola
13 giugno 2018 19:46
Il direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, sta incontrando in questi momenti, a Milano, gli agenti di Rolando. Il difensore è svincolato dopo l'esperienza all'Olympique Marsiglia. La viola si assicurerebbe cos' un difensore centrale di grande esperienza a costo zero. Lo riporta Tmw.